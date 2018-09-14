Комитет по соответствию WADA рекомендует исполкому восстановить РУСАДА 

Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому WADA восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает "РИА Новости".
В мае президент WADA Крэйг Риди по итогам совета учредителей организации объявил, что комитет по соответствию WADA получил сообщение от представителей России, которое может стать поворотным в процессе восстановления РУСАДА в правах.
Вопрос статуса РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома WADA 20 сентября на Сейшельских Островах.
Ранее бывшая тхэквондистка сборной России выступила против восстановления РУСАДА.