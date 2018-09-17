Иван Скобрев: Крос вывел наш шорт-трек на новый уровень 

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев высказался о работе бывшего главного тренера сборной России по шорт-треку француза Себастьяна Кроса.
«При нем наш шорт-трек вышел на новый уровень, — приводит «Собеседник» слова Скобрева. — Все произошло именно благодаря его методикам.
Я знаю, что с командой все это время работали и наши перспективные тренеры. Надеюсь, они успели перенять опыт».
Напомним, 42-летний Крос работал со сборной России с мая 2012 года по март 2016 года. При нем российская команда завоевала пять медалей на Олимпийских играх в Сочи: Виктор Ан выиграл дистанции 500 и 1000 м, а также стал третьим на 1500 м, Владимир Григорьев завоевал серебро на 1000 м, а сборная победила в эстафете.