Иван Скобрев: Крос вывел наш шорт-трек на новый уровень

«При нем наш шорт-трек вышел на новый уровень, — приводит «Собеседник» слова Скобрева. — Все произошло именно благодаря его методикам.

Я знаю, что с командой все это время работали и наши перспективные тренеры. Надеюсь, они успели перенять опыт».