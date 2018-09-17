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Тренер: чемпионат мира в Южной Корее стал праздником стрелкового спорта
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Тренер: чемпионат мира в Южной Корее стал праздником стрелкового спорта 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по стрельбе в Южной Корее успешно переняли у России опыт проведения турнира, создав во время соревнований атмосферу праздника стрелкового спорта. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина.
Россияне заняли четвертое место в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира по стрельбе, который завершился в южнокорейском Чханвоне. Национальная сборная завоевала девять золотых, девять серебряных и 19 бронзовых наград. В общем зачете учитываются медали, завоеванные как взрослыми стрелками, так и юниорами. Победу в общем зачете одержала команда Китая, в активе которой 20 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых медалей.
"Чемпионат мира 2017 года, который прошел в Московской области, поразил весь стрелковый мир красотой, праздником, вниманием к спортсменам и зрителям. Организационный комитет ЧМ в Южной Корее был у нас в гостях, очень внимательно все изучил. Когда мы приехали к ним в этом году, то были просто поражены тем, как они сумели взять все самое лучшее, добавить свой национальный колорит и создать настоящий праздник стрелкового спорта", — сказала Голдобина.
"Похоже, мы с вами становимся свидетелями нового витка продвижения олимпийской спортивной стрельбы в реалиях XXI века. Уверена, увидим много интересного", — добавила она.
В Южной Корее сборная России уверенно завоевала больше всех лицензий на Олимпиаду в Токио — 12 из 60 возможных. «12 олимпийских лицензий в пулевой и стендовой стрельбе — это очень хорошее начало. На этом чемпионате впервые были разыграны лицензии в смешанных командах, которые впервые будут представлены на Играх в Токио. Нам удалось получить квоты во всех трех упражнениях», — отметила Голдобина.
"На завершившемся чемпионате мира женщины впервые выступили в новой программе, количество выстрелов в которой теперь такое же, как и в мужских упражнениях. Поэтому медали нашей женской половины команды еще более ценны. Например, в женской винтовке мы добились очень высокого результата, завоевав личное золото, олимпийскую лицензию, бронзу среди юниорок, командные награды", — рассказала главный тренер сборной России по пулевой стрельбе.
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