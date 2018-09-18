РУСАДА призвали бойкотировать

Американская скелетонистка Кэти Юлендер написала большую заметку на портале Inside the Games с призывом ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА. РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года на основании отчета комиссии Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. 14 сентября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому восстановить в правах РУСАДА на заседании 20 сентября.
"Разрешить России избежать наказания и сохранить медали — значит нанести российским спортсменам такой же удар, как и тем, кто был обманут. Это уничтожает конкуренцию в спорте и, в перспективе, даже жизни. Неужели нация, сговорившаяся против всех участников Олимпиады, заслуживает возвращения без признания скандала? Это был заговор для того, чтобы обмануть других, образцы были подделаны. Российским спортсменам был нанесен вред, и факт остается фактом: они выступали не по тем правилам, что остальные. Без правил — это всего лишь холодная вйна с участием денег и гордости. Российские спортсмены заслуживают сострадания, но не заслуживают наших медалей. ВАДА заняла четкую позицию, установив критерии для возвращения России: признание доклада Макларена и предоставление доказательств из Московской лаборатории. Позволить России вернуться в спорт, не соблюдая стандартов, разрешить атлетам сохранить медали — значит поощрить их злоупотребление властью. Это будет вознаграждение их заговора против олимпийского движения. В Московской лаборатории есть тысячи ообразцов, которые могут восстановить справедливость по многим делам о допинге, но Россия отказалась передавать их в ВАДА. Россия продолжает скрывать доказательства? Они уже были пойманы на уничтожении доказательств — более 3000 образцов были уничтожены РУСАДА, когда ВАДА попыталось их исследовать в 2015 году. Спортсмены вроде меня посвящают свои жизни спорту, но без правил и контроля все это будет впустую. Сколько еще медальных церемоний дадут возможность стоять на пьедестале не тому спортсмену, а законный победитель будет сидеть в стороне и думать: а что если? Сколько еще будет разбитых сердец? Если ВАДА проигнорирует собственные условия, если позволит России вернуться без их выполнения, будет сложно и дальше верить в олимпийское движение. Обращаюсь к исполкому ВАДА: когда вы будете принимать решение, пожалуйста, осознайте его влияние. Важно, чтобы Россия выполнила все критерии "дорожной карты". Не забывайте, зачем вы устанавливаете стандарты. Я говорю это не только ради чистых спортсменов, но и ради спорта и олимпийского духа. Духа, которй должен быть основан на честности, открытости и fair play. Не меньше".
Юлендер на Олимпиаде в Сочи стала четвертой. Она могла получить бронзовую медаль в случае дисквалификации Елены Никитиной, но МОК отменил решение об отстранении россиянки.