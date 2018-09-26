Пятикратная чемпионка Игр попалась на допинге

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ирэн Вюст призналась в употреблении гормонального препарата. Об этом сообщает «Чемпионат».

Вюст в течение четырех лет принимает препарат тиракс, который повышает уровень гормона тироксина и улучшает метаболизм.

По словам олимпийской чемпионки, врачи прописали ей тиракс в 2014 году, когда обнаружили проблемы с щитовидной железой.

«Меня раздражает, что некоторые употребляют тиракс без медицинских показаний, что негативно влияет на тех людей, которым это лекарство необходимо», — заявила спортсменка.

Вюст заявила, что всегда выступала против допинга и расстроена, что название этого препарата стало звучать в связи с употреблением допинга.