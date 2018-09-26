Ещё
Пятикратная чемпионка Игр попалась на допинге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятикратная чемпионка Игр попалась на допинге 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
Фото: Reuters
Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ирэн Вюст призналась в употреблении гормонального препарата. Об этом сообщает «Чемпионат».
Вюст в течение четырех лет принимает препарат тиракс, который повышает уровень гормона тироксина и улучшает метаболизм.
По словам олимпийской чемпионки, врачи прописали ей тиракс в 2014 году, когда обнаружили проблемы с щитовидной железой.
«Меня раздражает, что некоторые употребляют тиракс без медицинских показаний, что негативно влияет на тех людей, которым это лекарство необходимо», — заявила спортсменка.
Вюст заявила, что всегда выступала против допинга и расстроена, что название этого препарата стало звучать в связи с употреблением допинга.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские — убийцы и отравители»22
«Какого черта он делает в „Монако“?7
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской60
В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол
Вратарь сборной России рассказал о врачебной ошибке11
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение