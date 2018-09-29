Украинская паралимпийка попалась на допинге

Участница паралимпийских игр из Украины дисквалифицирована на два года за допинг

Украинская паралимпийка Наталья Рубановская, выступающая в лыжных гонках и баитлоне, дисквалифицирована на два года за употребление допинга.

Проба Рубановской, которая была сделана перед этапом Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в январе, дала положительный результат на наличие фуросемида.