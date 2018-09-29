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Украинская паралимпийка попалась на допинге
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Участница паралимпийских игр из Украины дисквалифицирована на два года за допинг 

SPORT24.ru + ещё 4 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинская паралимпийка Наталья Рубановская, выступающая в лыжных гонках и баитлоне, дисквалифицирована на два года за употребление допинга.
Проба Рубановской, которая была сделана перед этапом Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в январе, дала положительный результат на наличие фуросемида.
27 февраля она была временно отстранена, и именно с этой даты начнется отсчет ее двухлетней дисквалификации. Кроме того, Рубановская лишена бронзовой медали гонки на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения на этапе Кубка мира по биатлону в Оберриде. Ее медаль перейдет к российской спортсменке Марине Галицыной.
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