Ягудин пронесёт огонь Универсиады в Калининграде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин обратился с приветственным словом к участникам и зрителям московского этапа Эстафеты огня зимней Универсиады — 2019. Знаменитый фигурист утвердился во мнении, что не зря много лет назад стал послом Универсиады.

«Мы презентовали город, столицу первой в России зимней Универсиады. Я уверен, что такой же праздник, как и в Казани, пройдет и в Красноярске. Я приму участие на одном из этапов в Калининграде. И я рад, что много лет назад согласился стать послом Универсиады!» — приводит слова Ягудина корреспондент News.ru.

Из столицы огонь зимней Универсиады — 2019 отправится в Калининград, где Эстафета пройдёт 3 октября. Всего в акции примут участие 30 российских городов.