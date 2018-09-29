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Ягудин пронесёт огонь Универсиады в Калининграде
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Ягудин пронесёт огонь Универсиады в Калининграде 

News.ru 4 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин обратился с приветственным словом к участникам и зрителям московского этапа Эстафеты огня зимней Универсиады — 2019. Знаменитый фигурист утвердился во мнении, что не зря много лет назад стал послом Универсиады.
«Мы презентовали город, столицу первой в России зимней Универсиады. Я уверен, что такой же праздник, как и в Казани, пройдет и в Красноярске. Я приму участие на одном из этапов в Калининграде. И я рад, что много лет назад согласился стать послом Универсиады!» — приводит слова Ягудина корреспондент News.ru.
Протяженность московской эстафеты составляет 7,5 километров, а участие в ней принимают 50 факелоносцев, среди которых, министр спорта России Павел Колобков, президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин и артистка Владимирского губернаторского оркестра Анна Храмова.
Из столицы огонь зимней Универсиады — 2019 отправится в Калининград, где Эстафета пройдёт 3 октября. Всего в акции примут участие 30 российских городов.
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