Определились три кандидата на ОИ-2026

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года.

Как он заявил на пресс-конференции в столице Аргентины Буэнос-Айресе, на проведение соревнований претендует канадский Калгари, шведский Стокгольм и совместная заявка итальянских городов Милана и Кортина-д'Ампеццо.

Данное решение было принято на заседании исполкоме МОК.

Из борьбы за право стать столицей Олимпийских игр выбыл турецкий Эрзурум.

Ранее сообщалось, что МОК намерен защитить интересы боксёров перед ОИ-2020.