Определились три кандидата на ОИ-2026 

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
Как он заявил на пресс-конференции в столице Аргентины Буэнос-Айресе, на проведение соревнований претендует канадский Калгари, шведский Стокгольм и совместная заявка итальянских городов Милана и Кортина-д'Ампеццо.
Данное решение было принято на заседании исполкоме МОК.
Из борьбы за право стать столицей Олимпийских игр выбыл турецкий Эрзурум.
Ранее сообщалось, что МОК намерен защитить интересы боксёров перед ОИ-2020.