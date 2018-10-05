В WADA заявили об обширной сети информаторов в России

"Степановы являются не единственными нашими российскими информаторами. С Юлией и Виталием я очень хорошо знаком. У нас в России не только эти два храбреца являются информаторами, их очень много", — сказал Юнгер.

Юнгер в пятницу принял участие в форуме "Олимпизм в действии", который проходит в Аргентине. Среди прочих участников сессии, посвященной допингу, на мероприятии были два информатора из России — легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий.

Показания Степановых привели к тому, что РУСАДА в 2015 году было лишено соответствия международному кодексу. Организация была восстановлена в правах только в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет WADA более $800 тысяч за 2018 год.