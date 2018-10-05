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В WADA заявили об обширной сети информаторов в России
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В WADA заявили об обширной сети информаторов в России 

Газета.Ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что WADA располагает широкой сетью информаторов в России, сообщает ТАСС.
"Степановы являются не единственными нашими российскими информаторами. С Юлией и Виталием я очень хорошо знаком. У нас в России не только эти два храбреца являются информаторами, их очень много", — сказал Юнгер.
Юнгер в пятницу принял участие в форуме "Олимпизм в действии", который проходит в Аргентине. Среди прочих участников сессии, посвященной допингу, на мероприятии были два информатора из России — легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий.
Показания Степановых привели к тому, что РУСАДА в 2015 году было лишено соответствия международному кодексу. Организация была восстановлена в правах только в сентябре этого года.
Ранее сообщалось, что Россия внесла в бюджет WADA более $800 тысяч за 2018 год.
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