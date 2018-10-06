Украинцы отказались ехать на Универсиаду в Россию

Матыцин: приехать на Универсиаду-2019 сборной Украины мешает не политика, а нехватка денег

Украинские спортсмены рискуют пропустить Универсиаду в Красноярске по финансовым причинам, а не политическим. Как сообщил ТАСС президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, организация готова взять на себя расходы по обеспечению участия украинских спортсменов в соревнованиях.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске (2-12 марта), спортсмены из более чем 50 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа, который опубликовал Жданов в Facebook, говорилось о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины, спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Однако Спортивный студенческий союз Украины такого решения не озвучивал.

"Мы получили письмо из Студенческого союза Украины, которое говорит о сложной экономической ситуации в стране, поэтому пока они затрудняются озвучить окончательное решение. Исполком FISU, рассмотрев это письмо, принял решение направить в адрес Министерства образования, студенческой федерации и Олимпийского комитета Украины свое письмо, в котором мы говорим о том, что FISU готова оказать финансовую поддержку делегации Украины численностью до 50 человек", — сказал Матыцин.

"Если речь идет о финансовых сложностях, то FISU готова оказать поддержку совместно с организационным комитетом и помочь спортсменам приехать на Универсиаду. Никаких политических заявлений со стороны Студенческого союза Украины о том, что они не приедут, нет", — добавил он.

FISU предварительно ждет ответа от украинской стороны до 1 ноября.