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В CAS объяснили отмену отстранения Сергеевой
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В CAS объяснили причину отмены отстранения бобслеистки Сергеевой 

RT на русском + ещё 25 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение об отмене временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сдавшей положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
В пресс-релизе суда говорится, что Сергеева оспорила решение о временном отстранении, ссылаясь на правила Международной федерации бобслея и скелетона, согласно которым оно может быть снято, если спортсмен докажет, что запрещённое вещество попало в организм через заражённый продукт.
24 февраля Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а её результаты с Игр-2018 были аннулированы. В паре с Анастасией Кочержовой спортсменка заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.
Ранее стало известно, что CAS отменил временное отстранение Сергеевой.
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