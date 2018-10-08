В CAS объяснили отмену отстранения Сергеевой

В CAS объяснили причину отмены отстранения бобслеистки Сергеевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение об отмене временное отстранение российской бобслеистки Надежды Сергеевой , сдавшей положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В пресс-релизе суда говорится, что Сергеева оспорила решение о временном отстранении, ссылаясь на правила Международной федерации бобслея и скелетона, согласно которым оно может быть снято, если спортсмен докажет, что запрещённое вещество попало в организм через заражённый продукт.

24 февраля Сергеева была дисквалифицирована CAS за нарушение антидопинговых правил, а её результаты с Игр-2018 были аннулированы. В паре с Анастасией Кочержовой спортсменка заняла 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

Ранее стало известно, что CAS отменил временное отстранение Сергеевой.