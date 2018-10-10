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CAS обнародует мотивировочные части по делам 28 россиян в ближайшие месяцы
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CAS обнародует мотивировочные части по делам 28 россиян в ближайшие месяцы 

Газета.Ru + ещё 25 8 часов назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в ближайшие месяцы опубликует мотивировочные части решений по делам 28 российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Апелляции этих спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировать их результаты на Олимпиаде в Сочи были полностью удовлетворены.
"Что касается дел российских спортсменов, то сначала были опубликованы мотивировочные части по делам Александра Зубкова и Александра Легкова, были опубликованы мотивировочные части по делам 11 других спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены частично.
Что касается Легкова, то МОК, как известно, подал апелляцию в Швейцарский суд. Над другими оправдательными решениями еще ведется работа, поскольку каждое дело — это около 150 страниц. Они будут опубликованы в течение нескольких следующих месяцев. Мы знаем, насколько важно их получить международным федерациям по зимним видам спорта", — заявил глава CAS Джон Коутс.
Ранее Исинбаева назвала восстановление РУСАДА «большим стимулом для чистого спорта».
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