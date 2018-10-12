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Бобслеистка Сергеева подаст в суд на ФМБА
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Бобслеистка Сергеева подаст в суд на ФМБА 

News.ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press
Российская бобслеистка Надежда Сергеева собирается подать в суд на Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) и производителя препарата «Метионин». Спортсменка намерена получить с организаций денежную компенсацию за то, что ей пришлось потратить собственные средства на доказательство своей невиновности.
«Мы ни в коем случае не будем винить врача команды, который выдал ей этот препарат. Он был получен из легальных источников. Мы хотим спокойно сесть и разобраться в суде с двумя сторонами — ФМБА и заводом, производящим это лекарство», — цитирует ТАСС адвоката Сергеевой Артёма Пацева.
Ранее сообщалось, что допинг-проба бобслеистки, взятая во время Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, дала положительный результат. В связи с этим Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда приняла решение дисквалифицировать россиянку на 8 месяцев.
Наказание было установлено после того, как Сергеева признала своё отстранение и сумела доказать, что вещество, входящее в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA), попало в её организм через заражённый продукт.
Триметазидин был обнаружен в препарате «Метионин», производящийся на фармацевтическом заводе компании «Озон» в городе Жигулевске (Самарская область). По словам Пацева, в инструкции к препарату это вещество не указано.
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