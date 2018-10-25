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Сноубордист отсудил 120 тысяч у сочинца
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Сноубордист отсудил 120 тысяч у сочинца 

Рамблер 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Сноубордист из Энгельса отсудил 120 тысяч рублей у сочинца, который врезался в него в горнолыжном центре. Об этом сообщает «СарБК».
Инцидент произошел в ноябре 2017 года в селе Эсто-Садок, когда житель Сочи спускался с горы на сноуборде. По данным «СарБК», он ехал вне трассы вдоль канатной дороги и столкнулся с другим сноубордистом, 35-летним жителем Энгельса.
В результате турист из Энгельса получил фрагментарно-оскольчатые переломы большеберцовой и малоберцовой кости. Такие травмы считаются тяжким вредом здоровью с утратой трудоспособности.
Пострадавший пожаловался, что даже спустя год страдает от сильных болей и проходит курс психологической реабилитации. Полностью восстановить свою подвижность ему не удалось.
Суд признал сочинца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и взыскал с него 120 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба.
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