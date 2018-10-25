Олимпийский комитет России подписал соглашение с МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) 25 октября подписал соглашение с «Олимпийской солидарностью» Международного олимпийского комитета (МОК). Также ОКР подписал договор с Олимпийским советом Азии.

Зарубежная делегация была представлена президентом комиссии «Олимпийская Солидарность» МОК шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, генеральный директор ОСА Хусейн Аль Мусаллам и заместитель Генерального директора МОК Пере Миро.

«Считаю, это нашим общим достижением и хотел бы подчеркнуть тот факт, что и мы, и наши коллеги настроены на конструктивное сотрудничество по всем вопросам», — заявил Поздняков после подписания.

Соглашение предполагает работу по повышению антидопинговой культуры в странах СНГ, Грузии, Балтики и России, по улучшению квалификации руководителей и спортивных менеджеров спортивных федераций России, а также по оказанию организационной и методической помощи Национальным олимпийским комитетам в странах СНГ, Грузии и Балтики.