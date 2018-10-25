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Олимпийский комитет России подписал соглашение с МОК
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Олимпийский комитет России подписал соглашение с МОК 

News.ru + ещё 12 13 часов назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Олимпийский комитет России (ОКР) 25 октября подписал соглашение с «Олимпийской солидарностью» Международного олимпийского комитета (МОК). Также ОКР подписал договор с Олимпийским советом Азии.
С российской стороны в церемонии приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, члены МОК Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов и Елена Исинбаева, а также генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова, передаёт корреспондент News.ru.
Зарубежная делегация была представлена президентом комиссии «Олимпийская Солидарность» МОК шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, генеральный директор ОСА Хусейн Аль Мусаллам и заместитель Генерального директора МОК Пере Миро.
«Считаю, это нашим общим достижением и хотел бы подчеркнуть тот факт, что и мы, и наши коллеги настроены на конструктивное сотрудничество по всем вопросам», — заявил Поздняков после подписания.
Соглашение предполагает работу по повышению антидопинговой культуры в странах СНГ, Грузии, Балтики и России, по улучшению квалификации руководителей и спортивных менеджеров спортивных федераций России, а также по оказанию организационной и методической помощи Национальным олимпийским комитетам в странах СНГ, Грузии и Балтики.
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