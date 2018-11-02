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Сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи лыжница подала в суд на врачей
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Сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи лыжница подала в суд на врачей 

Рамблер 13 часов назад
Фото: Instagram
Российская лыжница Мария Комиссарова подала в суд на «Клинику доктора Блюма», сотрудники которой не сумели ее вылечить. Об этом ее представитель рассказал «СтарХиту».
Фристайлистка Мария Комиссарова сломала позвоночник во время тренировки на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где должна была представить России в дисциплине ски-кросс.
Сначала и в тот же день спортсменку прооперировали в России, затем — еще трижды в Германии. Часть ее реабилитации проходила там же, после чего продолжилась в Испании — в клинике Евгения Блюма в Марбелье.
Ранее сама Комиссарова уже заявляла, что считает себя введенной в заблуждение обещанной перспективой быстрого и полного излечения.
«Главная цель, которую преследует Мария, — добиться справедливости», — объяснил ее представитель.
Ради ее достижения лыжница подала в Невский райсуд Санкт-Петербурга иск к компании Блюма на 50 миллионов рублей, которые в течение двух лет Комиссарова потратила на лечение.
Тем временем, как отмечает «СтарХит», в клинике Блюма винят саму Комиссарову в том, что она до сих пор не выздоровела. По словам представителей учреждения, спортсменка нарушала режим лечения. По этой причине ее финансовые требования там считают «вымогательством и шантажом».
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