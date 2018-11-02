Ещё
Американка назвала Игры-2014 «шоу Путина»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американская скелетонистка назвала Игры-2014 «шоу Путина» 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по скелетону американка Кэти Юлендер во время антидопингового саммита в Белом доме заявила, что президент России Владимир Путин использовал Олимпийские игры 2014 года в Сочи в политических целях, сообщает "Советский спорт".
"Россия не только портит Олимпийские игры, но и имеет колоссальное влияние в политическом мире. Думаю, во всей ситуации меня больше всего обескураживает то, что Игры в Сочи не были Олимпиадой. Это было шоу Путина, так мне кажется. Он использовал Олимпиаду для поднятия духа народа, чтобы получить новые силы и вторгнуться на Украину.
Меня от этого просто тошнит. Ты читаешь о таком в книгах по истории, но быть свидетелем этого… Видеть спортсменов, не понимающих, что они участвуют в проекте, который разрушает мечты", — цитирует Юлендер USA Today.
По мнению спортсменки, обвиненные в нарушении антидопинговых правил российские атлеты заслуживают сочувствия.
"Но я на 100% уверена и в том, что они не заслужили медалей. Нужно изменить систему и прислушаться к мнению спортсменов", — добавила Юлендер.
Ранее американская скелетонистка призвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Газета.Ru: последние новости
Сломавшая позвоночник российская фристайлистка подает в суд на врачей WADA недовольно саммитом в Белом доме из-за критики РУСАДА Российские бобслеисты не стали подавать апелляции на решение CAS
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Италии посмеялись над пострадавшими россиянами115
УЕФА — мафия? Что скрывала ассоциация4
Еще один знаменитый футболист арестован11
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»73
Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
Видео
00:15
Неймару грозит шесть лет тюрьмы
Футбол В мире
01:17
Российский футболист погиб от переохлаждения
Футбол
01:44
«Ну и где ты, Флойд?»: Хабиб ждет Мейвезера в MMA
MMA Статьи
01:04
Российских гимнасток обвинили в отставании от американок
Летние виды спорта Прочее
05:09
Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
Фигурное катание
07:31
Туктамышева победила на этапе Гран-при
Фигурное катание
00:37
Роковая ошибка: Загитова провалила коронный каскад
Фигурное катание Статьи
01:03
«Окончание дела Кокорина будет неожиданным для всех»
Футбол Статьи
09:30
Умер Юрий Варданян
Летние виды спорта
00:40
Появилось видео крушения вертолета владельца «Лестера»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение