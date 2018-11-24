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Российские керлингистки не смогли завоевать бронзу на чемпионате Европы 

Газета.Ru + ещё 154 22 часа назад
Фото: ТАСС
Женская сборная России по керлингу не смогла завоевать бронзу чемпионата Европы, который проходит в Таллине, сообщает "Советский спорт".
Российская команда, в составе которой выступили Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина, проиграла сборной Германии со счетом 4:7.
В финале первенства континента встретятся команды Швейцарии и Швеции.
Ранее сообщалось, что россиянки уступили шведским керлингисткам в полуфинале чемпионата Европы.
Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Матч за 3-е местоРоссия — Германия — 4:7 (2:0, 0:0, 0:3, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1)
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