Женская сборная России по керлингу не смогла завоевать бронзу чемпионата Европы, который проходит в Таллине, сообщает "Советский спорт".
Российская команда, в составе которой выступили Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Екатерина Кузьмина и Галина Арсенькина, проиграла сборной Германии со счетом 4:7.
В финале первенства континента встретятся команды Швейцарии и Швеции.
Ранее сообщалось, что россиянки уступили шведским керлингисткам в полуфинале чемпионата Европы.
Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Матч за 3-е местоРоссия — Германия — 4:7 (2:0, 0:0, 0:3, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1)