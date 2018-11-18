Российские кёрлингисты одержали первую победу на ЧЕ

Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Шотландии в матче третьего тура чемпионата Европы, проходящего в эстонском Таллине.
Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу россиян.
В составе сборной России играли Михаил Васьков, Алексей Тузов, Пётр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.
Эта победа стала первой для россиян на турнире после поражений от Германии и Польши.
В четвёртом туре российская команда встретится со сборной Швеции.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу обыграла Италию на чемпионате Европы.