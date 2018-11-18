Российские кёрлингисты одержали первую победу на ЧЕ, обыграв команду Шотландии

Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над национальной командой Шотландии в матче третьего тура чемпионата Европы, проходящего в эстонском Таллине.

Встреча завершилась со счётом 8:7 в пользу россиян.

Эта победа стала первой для россиян на турнире после поражений от Германии и Польши.

В четвёртом туре российская команда встретится со сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу обыграла Италию на чемпионате Европы.