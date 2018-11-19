Тайвань могут лишить Олимпиады-2020

Тайвань может лишиться права участия в Олимпийских играх 2020 года в случае смены названия. Об этом сообщает AFP.

В будущую субботу на Тайване состоится референдум о том, под каким названием островное государство должно соревноваться на Олимпиаде в Токио — Тайвань или Китайский Тайбэй.

Тайвань и окрестные острова являются спорной территорией, на которую претендуют Китайская народная республика и частично признанная Китайская республика.

Ныне тайваньцы представляют на международных соревнования Китайский Тайбэй. Однако в субботу это может измениться.

По этой причине МОК направил в местные Олимпийский комитет и правительство письмо с предупреждением о том, что смена названия может стать причиной отстранения острова от участия в Играх 2020 года.