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Тайвань могут лишить Олимпиады-2020
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Тайвань могут лишить Олимпиады-2020 

Рамблер + ещё 7 23 часа назад
Фото: Reuters
Тайвань может лишиться права участия в Олимпийских играх 2020 года в случае смены названия. Об этом сообщает AFP.
В будущую субботу на Тайване состоится референдум о том, под каким названием островное государство должно соревноваться на Олимпиаде в Токио — Тайвань или Китайский Тайбэй.
Тайвань и окрестные острова являются спорной территорией, на которую претендуют Китайская народная республика и частично признанная Китайская республика.
Ныне тайваньцы представляют на международных соревнования Китайский Тайбэй. Однако в субботу это может измениться.
По этой причине МОК направил в местные Олимпийский комитет и правительство письмо с предупреждением о том, что смена названия может стать причиной отстранения острова от участия в Играх 2020 года.
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