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Керлингисты вышли пьяными на площадку
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Канадские керлингисты вышли пьяными на площадку 

Рамблер + ещё 15 22 часа назад
Фото: globallookpress.com
Олимпийский чемпион по керлингу из Канады Райан Фрай соревновался пьяным на этапе Мирового тура в городе Ред-Дир и был за это дисквалифицирован. Об этом сообщает СВС.
Издание отмечает, что Фрай и другие члены его команды были пьяны «чрезвычайно сильно». Выйдя в таком состоянии на лед, керлингисты нецензурно ругались, ломали щетки и совершали другие «неприемлемые» поступки.
По этой причине организаторы этапа Мирового тура приняли решение дисквалифицировать команду. Оказавшись в раздевалке, спортсмены разгромили ее.
Позже Фрай извинился за пьяный дебош, признав справедливость своего отстранения. По его словам, он напился, «позволив себе потерять контроль». Керлингист пообещал больше никогда не допускать подобного поведения.
В составе сборной Канады по керлингу Райан Фрай выиграл мужской командный турнир на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и стал вторым на чемпионате мира 2013-го.
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