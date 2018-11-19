Канадские керлингисты вышли пьяными на площадку

Олимпийский чемпион по керлингу из Канады Райан Фрай соревновался пьяным на этапе Мирового тура в городе Ред-Дир и был за это дисквалифицирован. Об этом сообщает СВС.

Издание отмечает, что Фрай и другие члены его команды были пьяны «чрезвычайно сильно». Выйдя в таком состоянии на лед, керлингисты нецензурно ругались, ломали щетки и совершали другие «неприемлемые» поступки.

По этой причине организаторы этапа Мирового тура приняли решение дисквалифицировать команду. Оказавшись в раздевалке, спортсмены разгромили ее.

Позже Фрай извинился за пьяный дебош, признав справедливость своего отстранения. По его словам, он напился, «позволив себе потерять контроль». Керлингист пообещал больше никогда не допускать подобного поведения.

В составе сборной Канады по керлингу Райан Фрай выиграл мужской командный турнир на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и стал вторым на чемпионате мира 2013-го.