«Напились и ломали инвентарь»: канадцы устроили дебош

Канадская команда по керлингу вместе с чемпионом Игр-2014 в Сочи Райаном Фраем была дисквалифицирована за дебош, устроенный во время турнира Red Deer Curling Classic. Керлингисты во время соревнований, находясь в нетрезвом состоянии, разгромили раздевалку, ломали инвентарь и нецензурно выражались в адрес других спортсменов.

Среди людей, далеких от спортивного мира, принято считать, что керлинг является одним из наименее интересных и популярных видов спорта. Однако данное мнение ошибочно априори: керлинг уже 20 лет входит в список олимпийских соревнований и за последние годы преодолел немалый прогресс. Керлингисты активно борются за медали и демонстрируют различные рекорды. Правда, не обходится в керлинге и без скандальных историй. На этот раз резонансная история произошла в Канаде во время турнира Red Deer Curling Classic, который проводится в рамках Мирового тура.

Канадская команда, в состав которой входят Джэйми Коуи, Крис Шилл, Ди Джей Кидби, а также знаменитый керлингист Райан Фрай, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, была дисквалифицирована за «неспортивное поведение» в ходе соревнований.

Керлингисты вышли на лед, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, и устроили на площадке и за его пределами дебош.

Об этом сообщил представитель оргкомитета этапа Уэйд Тербер.

«Они были сильно пьяны, ломали инвентарь и нецензурно выражались. Их поведение было недопустимым. Также они повредили раздевалку. Представители других команд пожаловались на поведение. В итоге было решено, что дальше это терпеть нельзя», — приводит слова менеджера канадский телеканал CBC.

Отмечается, что пьяные спортсмены позволили себе пинать вещи игроков команд соперников, устроили погром как в своей, так и в чужих раздевалках, использовали ненормативную лексику в их адрес, а также ломали свои и чужие щетки для керлинга.

В результате керлингисты из других команд, а также зрители подали многочисленные жалобы организаторам, после чего было принято решение о полной дисквалификации канадской команды.

Вместе с этим им автоматически было засчитано техническое поражение, а также запрещено участвовать в финальном этапе Мирового тура. Кроме того, они были пожизненно отстранены от участия в последующих турнирах Red Deer Curling Classic. После того, как канадской команде, капитаном которой является Джейми Коэ, был вынесен строгий вердикт, спортсмены принесли извинения перед организаторами и выразили готовность нести ответственность за содеянное. В их числе выступил и Райан Фрай, за спиной которого не только золотая медаль Олимпиады в Сочи, но и серебро чемпионата мира 2013 года.

«Я хотел бы искренне извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами соревнований. Я приехал сюда, чтобы поиграть в керлинг и хорошо провести время.

Мое поведение и правда были неуважительными по отношению к другим, так что решение о дисквалификации совершенно справедливое. Я позволил себе потерять контроль над своими поступками и оскорбил множество людей.

Я могу только еще раз извиниться перед каждым, кого обидел. Я сделаю все, чтобы подобное никогда не повторилось и постараюсь сделать все для развития керлинга», — сказал 40-летний канадец.

Несмотря на многочисленные и публичные извинения, организационный комитет не стал менять своего решения и оставил дисквалификацию команды в силе.

Интересно, что за несколько часов до начала матча вся четверка керлингистов находилась не на тренировочной базе и не готовилась к соревнованиям, а выпивала в баре.

Так, в Сети была опубликована фотография, где Коуи, Шилл, Ди Джей Кидби и Фрай сидят за столом с бутылками пива.

Еще более примечателен тот факт, что фотография была размещена в официальном Twitter-аккаунте команды, однако спустя некоторое время удалена.

I would also like to thank everyone for all the messages of support during this time. For those that know me as a person and how I conduct myself. I truly am blessed with so many amazing people in my life. — Jamie Koe (@JKnwt) 19 ноября 2018 г. После произошедшего спортсмены получили как долю критики со стороны болельщиков, так и слова поддержки.

Последним Коуи и Шилл выразили благодарность и пообещали реабилитироваться перед публикой.