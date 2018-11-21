Уличенному в допинге российскому бобслеисту разрешили оставить медали

Об этом заявил судья Ильнар Басыров на заседании.

"Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу "Александр Зубков против Международного олимпийского комитета" удовлетворить", — огласили вердикт в зале суда.

До этого чемпион мира по бобслею настаивал на том, что CAS, выдвигая подобные предложения, противоречит "публичному порядку России".

Напомним, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде и предложила пожизненно отстранить от Игр. Однако CAS решил не допускать спортсмена только к соревнованию 2018 года в Пхенчхане. Медали бобслеиста так и остались аннулированными.