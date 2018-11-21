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Уличенному в допинге российскому бобслеисту разрешили оставить медали 

Газета.Ru + ещё 41 21 ноября 2018
Фото: Газета.Ru
Мосгорсуд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея России (ФБР) Александра Зубкова золотых медалей Олимпийских игр — 2014 в Сочи, передает "РИА Новости".
Об этом заявил судья Ильнар Басыров на заседании.
"Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу "Александр Зубков против Международного олимпийского комитета" удовлетворить", — огласили вердикт в зале суда.
До этого чемпион мира по бобслею настаивал на том, что CAS, выдвигая подобные предложения, противоречит "публичному порядку России".
Напомним, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде и предложила пожизненно отстранить от Игр. Однако CAS решил не допускать спортсмена только к соревнованию 2018 года в Пхенчхане. Медали бобслеиста так и остались аннулированными.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил, следит ли он за развитием событий, связанных с выборами президента ФБР, которые на безальтернативной основе выиграл Зубков.
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Станислав Поздняков , Александр Зубков , ФБР , Мосгорсуд , РИА Новости , Зимние виды спорта
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