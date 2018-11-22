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Российские кёрлингистки вышли в полуфинал ЧЕ 

News.ru 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
Женская сборная России одержала пятую победу на проходящем в Эстонии чемпионате Европы по кёрлингу. В Таллине команда скипа Алины Ковалёвой переиграла соперниц из Шотландии — 8:7.
Таким образом, наша сборная гарантировала себе место в полуфинале турнира. В плей-офф также пробились команды Швейцарии и Швеции.
В заключительном туре группового этапа российская команда встретится 22 ноября с Данией.
Кроме Ковалёвой, сборную России в Эстонии представляют Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
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Галина Арсенькина , Анастасия Брызгалова , Екатерина Кузьмина , Ульяна Васильева , Алина Ковалева , Зимние виды спорта
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