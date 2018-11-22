Российские кёрлингистки вышли в полуфинал ЧЕ

Женская сборная России одержала пятую победу на проходящем в Эстонии чемпионате Европы по кёрлингу. В Таллине команда скипа Алины Ковалёвой переиграла соперниц из Шотландии — 8:7.

Таким образом, наша сборная гарантировала себе место в полуфинале турнира. В плей-офф также пробились команды Швейцарии и Швеции.

В заключительном туре группового этапа российская команда встретится 22 ноября с Данией.