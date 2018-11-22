МОК собрался потребовать у Зубкова возврата медалей

Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от главы Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали Олимпийских игр в Сочи.

О требовании к Зубкову говорится в заявлении МОК, передает ТАСС

Напомним, в среду Мосгорсуд разрешил не исполнять постановление Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому Зубкова должны лишить золотых медалей Игр в Сочи.

До этого комиссия МОК признала, что Зубков виновен в нарушении антидопинговых правил и отменила результаты с Олимпиады-2014.