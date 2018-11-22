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МОК собрался потребовать у Зубкова возврата медалей 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от главы Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали Олимпийских игр в Сочи.
О требовании к Зубкову говорится в заявлении МОК, передает ТАСС.
Напомним, в среду Мосгорсуд разрешил не исполнять постановление Спортивного арбитражного суда (CAS), по которому Зубкова должны лишить золотых медалей Игр в Сочи.
До этого комиссия МОК признала, что Зубков виновен в нарушении антидопинговых правил и отменила результаты с Олимпиады-2014.
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Александр Зубков , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Зимние виды спорта
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