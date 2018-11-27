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Эксперты WADA прибудут в Москву инкогнито 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) засекретило имена трех специалистов, которые прибудут в Москву для посещения лаборатории Российского антидопингового агенства (РУСАДА), сообщает ТАСС.
Это решение принято во избежание лишнего давления на делегатов.
"На данном этапе мы решили не разглашать имена этих трех экспертов. Это позволит им работать без лишнего давления. Можем сообщить, что в состав делегации из трех человек вошли ученые, обладающие специальными техническими знаниями, необходимыми для работы в антидопинговой лаборатории и с базой данных", — сообщил источник в WADA.
Предоставление доступа к данным московской лаборатории, а также передача на перепроверку всех подозрительных допинг-проб — необходимые требования, с которыми согласилось РУСАДА при восстановлении аккредитации. Если российская сторона не выполнит эти условия, то спортсмены не будут допущены к международным стартам.
Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке к визиту специалистов WADA.
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Павел Колобков , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС , Зимние виды спорта
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