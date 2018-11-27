Эксперты WADA прибудут в Москву инкогнито

Это решение принято во избежание лишнего давления на делегатов.

"На данном этапе мы решили не разглашать имена этих трех экспертов. Это позволит им работать без лишнего давления. Можем сообщить, что в состав делегации из трех человек вошли ученые, обладающие специальными техническими знаниями, необходимыми для работы в антидопинговой лаборатории и с базой данных", — сообщил источник в WADA.

Предоставление доступа к данным московской лаборатории, а также передача на перепроверку всех подозрительных допинг-проб — необходимые требования, с которыми согласилось РУСАДА при восстановлении аккредитации. Если российская сторона не выполнит эти условия, то спортсмены не будут допущены к международным стартам.