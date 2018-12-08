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Конькобежец Павел Кулижников снова выиграл спринт 

Вести.Ru + ещё 23 2 часа назад
Фото: ТАСС
На проходящем в польском Томашове третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту продолжают прекрасно выступать российские спортсмены. Павел Кулижников одержал прекрасную победу на дистанции 500 метров.
Павел Кулижников пробежал пятисотку за 34,672 секунды, оказавшись единственным, кто сумел выбежать из 35 секунд. Эта третья этапа Павла на данном этапе. Ранее он побеждал на дистанциях 500 и 1 000 метров.
Второе и третье места заняли японцы Тацуя Синама и Юма Мураками. Восьмой результат у Руслана Мурашева, 13-й у Виктора Муштакова.
Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова заняли четвертое и пятое места на дистанции 1500 метров. Первое место заняла японка Мио Такаги, на втором голландка Ирэн Вюст, третьей стала американка Бриттани Боу..
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