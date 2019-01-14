Комитет WADA обсудит соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства 14-15 января проведет внеочередное заседание с целью рассмотрения вопроса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

В сентябре исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, утерянный российским агентством в ноябре 2015 года, но с условием, что до 31 декабря 2018 года Россия должна предоставить WADA доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Именно заявления бывшего главы лаборатории Григория Родченкова легли в основу обвинений России в существовании государственной системы, поддерживающей употребление спортсменами допинга.

WADA хочет получить доступ к образцам, хранящимся в московской лаборатории. Ранее информатор уже предоставил Всемирному агентству базу данных московской лаборатории по тестам, проводимым с января 2012 года по август 2015 года, которую WADA признало подлинной, и международная организация хочет проверить эту информацию.

Неудавшийся визит

В декабре в Москву прибыла делегация из пяти человек во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем. Для извлечения данных лаборатории, как сообщала пресс-служба WADA, должно было понадобиться три дня. Паскуаль по итогам визита должен был предоставить отчет для комитета по соответствию WADA.

Однако 21 декабря WADA сообщило, что эксперты агентства не смогли закончить работу по извлечению данных из-за вопроса с оборудованием, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. С учетом последующих рождественских и новогодних каникул за рубежом и России вопрос так и не был решен до 31 декабря — формально РУСАДА не выполнило требования WADA, что незамедлительно привело к призывам иностранных организаций к новым санкциям в отношении России.

Тем не менее, Россия и WADA активно продолжили обсуждение вариантов копирования данных московской лаборатории. Глава WADA Крэйг Риди, как рассказал министр спорта РФ Павел Колобков 27 декабря, прислал письмо по итогам визита экспертов.

"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории c указанием наименований конкретного оборудования. В рабочем режиме технические детали согласованы со Следственным комитетом России", — заявил Колобков.

Доступ получен

Новая дата визита экспертов WADA была назначена на 9 января, и на следующий день после прибытия в Москву они приступили к работе в лаборатории. При этом Риди подчеркнул, что исполком рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА вне зависимости от итогов январского визита.

"Мы продолжаем действовать, основываясь на том, что был пропущен крайний срок 31 декабря со всеми вытекающими последствиями. Независимо от этого (результата визита) в краткосрочной перспективе исполнительный комитет рассмотрит вопрос о том, должно ли РУСАДА сохранять статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу", — заявил Риди.

"Визит в Москву нужен не только для того, чтобы соблюсти процедуру. Если доступ к данным будет получен, это поможет выйти из длительного тупика и потенциально приведет к тому, что будет возбуждено множество дел", — отметил глава WADA.

Комитет по соответствию WADA будет заседать в течение двух дней в канадском Монреале. 22 января рекомендации комитета в режиме телеконференции обсудит исполком международной организации, после чего объявит свое решение по поводу статуса РУСАДА.