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IBSF наказала спортсменов РФ за нарушение антидопинговых правил 

Рамблер + ещё 22 16 часов назад
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, сообщает ТАСС.
IBSF объявила о временном отстранении Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.
Австрия всерьез взялась за российских спортсменов
Федерация бобслея России, которую возглавляет Александр Зубков, направила в IBSF требование провести слушания по делу отстраненных российских бобслеистов.
6 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Александра Зубкова вернуть две олимпийские медали, завоеванные в 2014 году в Сочи.
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