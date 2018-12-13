IBSF наказала спортсменов РФ за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, сообщает ТАСС

Федерация бобслея России, которую возглавляет Александр Зубков, направила в IBSF требование провести слушания по делу отстраненных российских бобслеистов.

6 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от Александра Зубкова вернуть две олимпийские медали, завоеванные в 2014 году в Сочи.