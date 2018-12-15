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Россиян заставят вернуть золотые медали ОИ в Сочи 

News.ru + ещё 18 14 часов назад
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) потребовало от российских бобслеистов Алексея Воеводы, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова вернуть золотые медали, завоеванные ими на Олимпийских играх в Сочи.
«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей к российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS), и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.
В феврале 2018-го CAS поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать результаты Воеводы на Играх в Сочи в связи с нарушением антидопинговых правил. Его напарники ранее тоже были наказаны МОК, однако их суд впоследствии оправдал полностью.
На Олимпийских играх в Сочи Воевода завоевал две золотые медали — в составе экипажа-двойки во главе с Александром Зубковым и в составе экипажа-четвёрки также во главе с Зубковым.
Как писал News.ru, Зубков отстранён Международной федерацией бобслея.
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