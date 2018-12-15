Россиян заставят вернуть золотые медали ОИ в Сочи

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей к российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS), и к их напарникам, принимавших с ними участие в командных соревнованиях», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

В феврале 2018-го CAS поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК аннулировать результаты Воеводы на Играх в Сочи в связи с нарушением антидопинговых правил. Его напарники ранее тоже были наказаны МОК, однако их суд впоследствии оправдал полностью.

На Олимпийских играх в Сочи Воевода завоевал две золотые медали — в составе экипажа-двойки во главе с Александром Зубковым и в составе экипажа-четвёрки также во главе с Зубковым.

Как писал News.ru, Зубков отстранён Международной федерацией бобслея.