Россиянин Павел Кулижников стал лучшим на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в голландском Херенвене, сообщает "Советский спорт".
Кулижников прошел дистанцию за 34,494 секунды, опередив японца Цубасу Хасегаву на 0,027 секунды. Бронза досталась еще одному японцу Юме Мураками.
Кубок мира. 4-й этап. Херенвен (Голландия)
Мужчины. 500 м 1. Павел Кулижников (Россия) — 34,494 2. Цубаса Хасегава (Япония) — 34,521 3. Юма Мураками (Япония) — 34,557…
7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,740…
13. Руслан Мурашов (Россия) — 34,911 Кулижников занимает второе место в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров.
Ранее Бабиков выиграл серебро на этапе Кубка IBU.