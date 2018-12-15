Конькобежец Кулижников победил на этапе Кубка мира

Кулижников прошел дистанцию за 34,494 секунды, опередив японца Цубасу Хасегаву на 0,027 секунды. Бронза досталась еще одному японцу Юме Мураками.

Кубок мира. 4-й этап. Херенвен (Голландия)

Мужчины. 500 м 1. Павел Кулижников (Россия) — 34,494 2. Цубаса Хасегава (Япония) — 34,521 3. Юма Мураками (Япония) — 34,557…

7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,740…

13. Руслан Мурашов (Россия) — 34,911 Кулижников занимает второе место в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров.

Ранее Бабиков выиграл серебро на этапе Кубка IBU.