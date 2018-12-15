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Конькобежец Кулижников победил на этапе Кубка мира 

Газета.Ru + ещё 12 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россиянин Павел Кулижников стал лучшим на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в голландском Херенвене, сообщает "Советский спорт".
Кулижников прошел дистанцию за 34,494 секунды, опередив японца Цубасу Хасегаву на 0,027 секунды. Бронза досталась еще одному японцу Юме Мураками.
Кубок мира. 4-й этап. Херенвен (Голландия)
Мужчины. 500 м  1. Павел Кулижников (Россия) — 34,494  2. Цубаса Хасегава (Япония) — 34,521  3. Юма Мураками (Япония) — 34,557…
7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,740…
13. Руслан Мурашов (Россия) — 34,911  Кулижников занимает второе место в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров.
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