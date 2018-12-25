Три сноубордиста погибли в Узбекистане из-за схода лавины

МЧС Узбекистана сообщило, что три сноубордиста погибли на территории спортивного комплекса «Бельдерсай» Бостанлыкского района Ташкентской области в результате схода лавины.

«24 декабря примерно в 16:00 (14:00 мск) в горнолыжном центре «Белдерсай» трое граждан (19 и 24 лет — RT) на сноубордах заехали на территорию запрещённой, опасной для жизни зоны… произошел сход снежной лавины, что привело к их гибели», — говорится в сообщении на сайте МЧС Узбекистана.

Отмечается, что тела погибших были извлечены из-под снежного завала, ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что в горных районах Камчатки объявлена лавинная опасность.