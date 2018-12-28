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В Кремле дали ответ на угрозу изоляции российского спорта 

Рамблер + ещё 16 13 часов назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к Владимиру Путину, в котором он призвал выполнить требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы не допустить изоляции российского спорта.
Дмитрий Песков заявил, что глава РУСАДА, «к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA», и многие выраженные в письме «обеспокоенности» беспочвенны.
«Между тем взаимодействие осуществляется в рабочем режиме, существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться, и в какие сроки оно будет финализировано», — цитирует Пескова РИА «Новости».
При этом Песков заверил, что мнение Юрия Гануса будет учтено.
«В любом случае, это экспертная точка зрения, она будет приниматься (в расчет)», — сказал он.
Ранее сообщалось, что глава РУСАДА написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил, что российский спорт может оказаться в изоляции, если РФ до 31 декабря не предоставит WADA базу данных российских спортсменов за 2011-2015 годы, которая хранится в Московской антидопинговой лаборатории.
Комментарии33
Зимние виды спорта , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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