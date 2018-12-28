В Кремле дали ответ на угрозу изоляции российского спорта

Дмитрий Песков заявил, что глава РУСАДА, «к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA», и многие выраженные в письме «обеспокоенности» беспочвенны.

«Между тем взаимодействие осуществляется в рабочем режиме, существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться, и в какие сроки оно будет финализировано», — цитирует Пескова РИА «Новости».

При этом Песков заверил, что мнение Юрия Гануса будет учтено.

«В любом случае, это экспертная точка зрения, она будет приниматься (в расчет)», — сказал он.

Ранее сообщалось, что глава РУСАДА написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил, что российский спорт может оказаться в изоляции, если РФ до 31 декабря не предоставит WADA базу данных российских спортсменов за 2011-2015 годы, которая хранится в Московской антидопинговой лаборатории.