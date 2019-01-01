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В США призвали лишить РУСАДА статуса 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал немедленно лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за сорванного дедлайна, передает "Советский спорт".
Тайгарт отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно незамедлительно принять меры по отношению к РУСАДА из-за неудачной попытки в срок предоставить доступ в московскую лабораторию.
В сентябре 2018 года российская организация была восстановлена, одним из условий восстановления стал допуск экспертов WADA до 31 декабря в московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы спортсменов. Однако эксперты не смогли завершить процесс по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год.
"Никто не удивлен, что этот дедлайн проигнорировали. Пришло время для WADA прекратить, чтобы ими игрались русские, и незамедлительно объявить об их несоответствии в связи с еще раз сорванным дедлайном", — приводит слова Тайгерта AP.
Ранее WADA не пошло на встречу РУСАДА.
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Комментарии5
Зимние виды спорта , Трэвис Тайгарт , Всемирное антидопинговое агентство , Советский спорт
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