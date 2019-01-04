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WADA даст время российскому спорту 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор считает допустимым предоставить российской стороне больше времени для предоставления доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. Его слова приводит BBC.
«Думаю, все согласятся, что самым главным является именно получение данных. Так мы точно сможем установить, кто из атлетов сдавал тесты в интересующий нас период времени, а кто нет», — отметил Тэйлор. «Если результат будет получен — это здорово. Важно ли при этом какого числа нам предоставили доступ, 31 декабря или на следующей неделе?» — добавил представитель WADA.
Российская сторона была обязана предоставить доступ к данным лаборатории 31 декабря 2018-го, однако в назначенный срок этого сделать не удалось. Это повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Тем не менее, WADA пока не приняло мер. Следующее заседание комитета по соответствию пройдет 14 или 15 января.
27 декабря стало известно, что российские власти обеспечили сертификацию оборудования экспертов WADA. Отсутствие разрешительной документации мешало в предоставлении доступа к данным Московской лаборатории.
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Однако, от российской стороны потребовали доступа к данным лаборатории.
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Зимние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
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