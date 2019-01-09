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Корейская олимпийская чемпионка обвинила своего тренера в изнасиловании 

Рамблер + ещё 11 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Южной Кореи Сим Сок Хи лбвинила своего тренера Чо Чже Бома в систематических изнасилованиях на протяжении трёх лет, передаёт CNA. По словам девушки, впервые мужчина надругался над ней, когда ей было 17 лет.
О преступлениях своего наставника Сим Сок Хи объявила во всеуслышание на слушаниях, где оспаривалось 10-месячное заключение тренера, обвинённого в избиении другой спортсменки.
По словам адвоката конькобежки, Чо Чже Бом периодически насиловал свою подопечную в стенах государственных спортивных центров.
«Это страшное преступление. Наше общество не должно спускать его с рук», — заявил юрист и подчеркнул, что при существующей системе управления юные спортсменки слишком уязвимы.
21-летняя конькобежка отметила, что насилие прекратилось только в январе 2018 года за месяц до старта Олимпиады в Пхеньчхане.
Своё первое олимпийское «золото» Сим Сок и выиграла в Сочи. Спустя четыре года кореянка не оставила шансов соперницам на турнире в Пхеньчхане. Обе медали спортсменка завоевала в эстафете.
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