Адвокат Родченкова: Россия продолжает темнить

«Это шокирует! Россия продолжает темнить, что доказывает вину этого государства, о чём доктор Родченков говорил уже давно», — написал Уолден на своей странице в Twitter. Bill Bock is 100% right! But WADA and the IOC are fully compromised, so they will do nothing. I hope clean athletes and corporate sponsors revolt. They should. There are two standards of justice: one for Russia and one for the rest of the world. https://t.co/zyo34BZ20U— Jim Walden (@JimWaldenEsq) 9 января 2019 г.

Уолден уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA будут смотреть на ситуацию иначе, поскольку они скомпрометированы. По его мнению, ведомства ничего не сделают. Уолден также выразил надежду на то, что чисты спортсмены и корпоративные спонсоры поднимут бунт.

«Есть два стандарта справедливости: один — для России, другой — для остального мира», — подытожил Уолден.

Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования. Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.

Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 14−15 января.