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Адвокат Родченкова: Россия продолжает темнить 

News.ru 13 часов назад
Фото: U.S. Helsinki Commission/Global Look Press
Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что Россия продолжает темнить, о чём говорил его подопечный. Адвокат резко отреагировал на заявление вице-премьера РФ Ольги Голодец о том, что WADA ведёт работу по получению данных московской антидопинговой лаборатории.
«Это шокирует! Россия продолжает темнить, что доказывает вину этого государства, о чём доктор Родченков говорил уже давно», — написал Уолден на своей странице в Twitter.
Уолден уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA будут смотреть на ситуацию иначе, поскольку они скомпрометированы. По его мнению, ведомства ничего не сделают. Уолден также выразил надежду на то, что чисты спортсмены и корпоративные спонсоры поднимут бунт.
«Есть два стандарта справедливости: один — для России, другой — для остального мира», — подытожил Уолден.
Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования. Эксперты WADA прибудут в Россию 9 января для того, чтобы забрать данные московской антидопинговой лаборатории.
Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 14−15 января.
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Комментарии1
Зимние виды спорта , Григорий Родченков , Ольга Голодец , Всемирное антидопинговое агентство
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