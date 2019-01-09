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Крушельницкому необходима финансовая помощь в рассмотрении его апелляции в CAS 

RT на русском + ещё 19 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Агент кёрлингиста Александра Крушельницкого Андрей Митьков, что Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил на апелляцию спортсмена по поводу его дисквалификации на четыре года за применение допинга на Олимпиаде в Пхёнчхане.
«Несмотря на поданный в ICAS запрос о бесплатной юридической помощи, не позднее 11 января, необходимо оплатить пошлину — 1 тыс. швейцарских франков. В этом случае дело будет открыто. В противном — нет», — написал Митьков в Facebook.
При этом он добавил, что у спортсмена и его представителей на данный момент нет таких денег.
«Если какой-то неравнодушный человек, сможет помочь Саше финансово в его стремлении докапаться до истины — будем благодарны», — говорится в сообщении.
Митьков также добавил, что в случае открытия дела запрос о продлении срока представления позиции будет направлен во Всемирную федерацию кёрлинга.
Крушельницкий был лишён бронзовой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, завоёванной в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой, в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил, и впоследствии дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года.
В мае президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявил, что проверка прокуратуры подтвердила невиновность Крушельницкого в намеренном употреблении допинга.
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Зимние виды спорта , Андрей Митьков , Дмитрий Свищев , Генпрокуратура РФ
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