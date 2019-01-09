Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бобслеист Касьянов пропустит чемпионат Европы 

News.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский пилот Александр Касьянов не сможет принять участие на чемпионате Европы по бобслею и скелетона, который пройдёт в Кёнигзее (Германия) вне зависимости от решения Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
«Вне зависимости от решения панели IBSF Касьянов, Пушкарев и Хузин не смогут выступить на чемпионате Европы в Кёнигзее», — приводит слова старшего тренера сборной России Сергея Журкина ТАСС.
По словам Журкина, тренерский совет принял решение, что на турнире Старого света выступит экипаж Дмитрия Попова.
13 декабря 2018 года IBSF приняла решение временно отстранить трёх действующих бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина. В число отстранённых также вошёл президент Федерации бобслея России Александр Зубков и Алексей Воевода. Причиной временного отстранения стали обвинения в нарушении антидопинговых правила на Олимпийских играх 2014 года.
3 января 2019 года прошло заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на которой рассматривались дела Касьянова, Пушкарёва, Хузина и Зубкова. Решение будет оглашено в ближайшее время.
Александр Касьянов является победителем этапа Кубка мира в четвёрках прошлого сезона.
Чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдёт с 11 по 13 января.
News.ru: последние новости
CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» в марте Олимпийская чемпионка обвинила тренера в изнасиловании Эксперты WADA прибудут в Россию
Комментарии
Зимние виды спорта , Дмитрий Попов , Алексей Пушкарев , Алексей Воевода , Ильвир Хузин , Александр Касьянов , Александр Зубков , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России может пройти еще одна Олимпиада5
Не только Карякин: на ком держится шахматная Россия
«Барселону» обвинили в наглости и оскорблении
Крушельницкому необходима финансовая помощь2
Агент отреагировал на предложение Панарину от бара
Видео
00:38
«Дети не плачут по Мамаеву»: жена накинулась на любовницу
Футбол Статьи
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
00:15
Российский гонщик попал в страшную аварию на финише
Автоспорт
01:38
Дзюбе припомнили воровство в раздевалке
Футбол
01:07
WADA прибыло в Россию
Зимние виды спорта
01:55
Малкин перечислил Магнитогорску миллионы
Хоккей Прочее
01:38
Тренер ушёл из сборной из-за Кержакова
Футбол
01:07
Россия достигла понимания с WADA
Зимние виды спорта
02:34
Украинскому биатлонисту предлагали «сдать гонку»
Биатлон
01:06
Медведева подогрела слухи о любовной связи с певцом
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение