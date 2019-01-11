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Соревнования по скелетону на чемпионате Европы в Кёнигзее отменены из-за плохой погоды 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Соревнования скелетонистов в рамках чемпионата Европы по бобслею и скелетону отменены из-за снегопада и неутешительных прогнозов погоды на выходные. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Чемпионат Европы по бобслею и скелетону стартует в пятницу в немецком Кёнигзее. Турнир пройдет в рамках этапа Кубка мира.
"В условиях продолжающегося снегопада и плохих прогнозов погоды мы не можем гарантировать безопасность спортсменов", — сказал Маркус Ашауэр, являющийся управляющим трассы в Кёнигзее.
Таким образом, в рамках чемпионата Европы пройдут только соревнования по бобслею среди мужчин и женщин.
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