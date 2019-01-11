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Крушельницкий отказался подавать апелляцию в CAS 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Российский кёрлингист Александр Крушельницкий принял решение отказаться подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда о четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года.
На этой неделе появилась информация, что спортсмену необходима финансовая помощь для рассмотрения его апелляции в CAS.
«Вчера Саша принял решение отказаться от подачи иска в CAS. Возможно, когда-нибудь он расскажет — почему. В итоге сегодня, в крайний срок, обязательный взнос 1000 швейцарских франков в CAS оплачен не будет; дело, в соответствии с правилами CAS, не откроют; вернуться к нему позже тоже уже не будет никакой возможности, даже если откроются новые обстоятельства; срок четырёхлетней дисквалификации Крушельницкого завершится 12 февраля 2022 года, в разгар зимних Олимпийских игр 2022 года. Впереди у Саши сложные три года, но после дисквалификации он планирует продолжить карьеру», — написал в своём «Фейсбуке» агент Крушельницкого Андрей Митьков.
Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовые медали Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане в миксте, но были лишены наград после обнаружения в пробе спортсмена мельдония.
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Зимние виды спорта , Андрей Митьков
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