Кузнецов стал четвертым на ЧЕ в спринтерском многоборье 

Россиянин Артем Кузнецов занял четвертое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Италии.
Кузнецов стал десятым во втором забеге на 1000 метров (заключительном виде программы многоборья) с результатом 1 минута 10,121 секунды. Победу на дистанции одержал голландец Томас Крол (1.08,683), его соотечественник Кай Вербей — второй (1.08,882), немец Нико Иле — третий (1.09,451).
Россиянин Виктор Лобас на "тысяче" занял шестое место (1.09,773), Алексей Есин — седьмое (1.09,814).
В общем зачете спринтерского многоборья лучшим стал Вербей — 139,085 балла. Серебро и бронза у норвежцев Ховарда Лорентсена (140,420) и Хенрика Рукке (141,155) соответственно. Кузнецов остановился в шаге от медалей (141,325). Есин занял восьмое место (141,975), Лобас — девятое (141,995).