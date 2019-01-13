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Крамер победил на ЧЕ в классическом многоборье, Трофимов — пятый 

РИА Новости + ещё 6 6 часов назад
Фото: © AFP 2018 / ARIS MESSINIS
Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золото на чемпионате Европы в классическом многоборье, который проходил в Италии.
В заключительном виде программы (10 000 метров) Крамер стал вторым, уступив 0,42 секунды своему соотечественнику Патрику Русту, преодолевшему дистанцию за 13 минут 26,458 секунды. Третье место занял голландец Дауве де Врис (+9,41 секунды), российский конькобежец Сергей Трофимов (+20,72) показал седьмой результат.
По итогам четырех дистанций (500, 1500, 5000 и 10 000 м) Крамер набрал 150,103 балла и победил в общем зачете классического многоборья. Руст (150,199) выиграл серебро, норвежец Сверре Лунде Педерсен (150,836) — бронзу, Трофимов (153,888) занял пятое место.
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