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Колобков: сборная России должна попасть в тройку лучших на Олимпиаде 2020 года 

ТАСС + ещё 11 9 часов назад
Фото: ТАСС
Сборная России должна войти в тройку лучших медального зачета на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
"Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану, — сказал Колобков. — Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи".
На последних летних Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, российская олимпийская команда заняла четвертое место, пропустив вперед сборные Китая, Великобритании и США.
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Зимние виды спорта , Павел Колобков
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