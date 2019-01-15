Колобков: сборная России должна попасть в тройку лучших на Олимпиаде 2020 года

Сборная России должна войти в тройку лучших медального зачета на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков

Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану, — сказал Колобков. — Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи".

На последних летних Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, российская олимпийская команда заняла четвертое место, пропустив вперед сборные Китая, Великобритании и США.