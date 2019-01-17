Оргкомитет Универсиады предупредил о фальшивых билетах

Организационный комитет XXIX Всемирной Универсиады предупредили о внешнем виде настоящих билетов на мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Будьте внимательны — настоящие билеты на Универсиаду-2019 выглядят так, как показано на видео», — говорится в сообщении.

Также сотрудники оргкомитета оставили контактные данные в случаях приобретения фальшивых билетов.

Зимняя Универсиада в Красноярске состоится со 2 по 12 марта.

News.ru ранее писал, что международная федерация студенческого спорта (FISU) и независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) подписали соглашение о взаимодействии.