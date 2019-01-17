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Оргкомитет Универсиады предупредил о фальшивых билетах 

News.ru 9 часов назад
Фото: vk.com/krsk2019
Организационный комитет XXIX Всемирной Универсиады предупредили о внешнем виде настоящих билетов на мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
«Будьте внимательны — настоящие билеты на Универсиаду-2019 выглядят так, как показано на видео», — говорится в сообщении.
Также сотрудники оргкомитета оставили контактные данные в случаях приобретения фальшивых билетов.
Зимняя Универсиада в Красноярске состоится со 2 по 12 марта.
News.ru ранее писал, что международная федерация студенческого спорта (FISU) и независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) подписали соглашение о взаимодействии.
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