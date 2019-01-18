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Зубков может подать в CAS апелляцию на решение о своей дисквалификации до 6 февраля 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ТАСС
Срок подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) о дисквалификации Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина составляет 21 день. Об этом сообщил ТАСС спортивный адвокат Артем Пацев.
16 января IBSF дисквалифицировала Зубкова, Касьянова, Хузина и Пушкарева до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
"Срок подачи апелляции в CAS на решение Международной федерации бобслея и скелетона составляет 21 день", — заметил Пацев. Следовательно, 6 февраля станет последним днем подачи апелляции.
"Я только что вернулся в Россию и не говорил пока ни с кем из дисквалифицированных на тему того, есть ли у них намерение подавать апелляции. Но у нас еще будет время все обсудить и принять решение", — добавил собеседник ТАСС.
Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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Комментарии
Зимние виды спорта , Денис Освальд , Алексей Пушкарев , Александр Касьянов , Александр Зубков , ИТАР-ТАСС
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