У призера Олимпиады-2018 нашли рак

У канадского сноубордиста Макса Парро, завоевавшого «серебро» Олимпиады-2018 в слоупстайле, диагностировали лимфому Ходжкина. Об этом сообщает Le Journal de Montréal.

Лимфома Ходжкина — это злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Парро заявил, что из-за болезни ему придется завершить участие в соревнованиях.

По словам спортсмена, диагноз ему поставили 21 декабря, за несколько дней до католического Рождества.

«Это было нелегко услышать. Это пугает, это новый «вызов» для меня. Но, к счастью, меня окружают хорошие люди», — заявил Парро.

Он рассказал, что в ноябре заметил «зудящую шишку» на своей шее и обратился к врачу. Тот отправил его на биопсию, которая и выявила болезнь.

24-летний Парро до принесшей ему «серебро» Олимпиады трижды выигрывал «золото» Зимних X-Games и дважды становился их серебряным призером. В 2016 году он выиграл «серебро» Чемпионата мира.