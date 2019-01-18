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У призера Олимпиады-2018 нашли рак 

Рамблер + ещё 2 16 часов назад
Фото: globallookpress.com
У канадского сноубордиста Макса Парро, завоевавшого «серебро» Олимпиады-2018 в слоупстайле, диагностировали лимфому Ходжкина. Об этом сообщает Le Journal de Montréal.
Лимфома Ходжкина — это злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Парро заявил, что из-за болезни ему придется завершить участие в соревнованиях.
По словам спортсмена, диагноз ему поставили 21 декабря, за несколько дней до католического Рождества.
«Это было нелегко услышать. Это пугает, это новый «вызов» для меня. Но, к счастью, меня окружают хорошие люди», — заявил Парро.
Он рассказал, что в ноябре заметил «зудящую шишку» на своей шее и обратился к врачу. Тот отправил его на биопсию, которая и выявила болезнь.
24-летний Парро до принесшей ему «серебро» Олимпиады трижды выигрывал «золото» Зимних X-Games и дважды становился их серебряным призером. В 2016 году он выиграл «серебро» Чемпионата мира.
Зимние виды спорта
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