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Скелетонист Третьяков занял третье место на чемпионате Европы в Австрии
ТАСС
+
ещё 15
14 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Россиянин
Александр Третьяков
занял третье место на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в австрийском городе Иглс.
По итогам двух попыток отставание Третьякова от победителя составило 0,37 секунды.
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