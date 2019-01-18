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Скелетонист Третьяков занял третье место на чемпионате Европы в Австрии 

ТАСС + ещё 15 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Александр Третьяков занял третье место на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в австрийском городе Иглс.
По итогам двух попыток отставание Третьякова от победителя составило 0,37 секунды.
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Зимние виды спорта , Лыжный спорт , Александр Третьяков
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