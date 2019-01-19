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Российские саночники выиграли домашний этап КМ 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Российский экипаж саней-двоек в составе Станислава Ковшика и Ильи Тарасова выиграл золотые медали на этапе Кубка мира по натурбану, проходящем в Москве.
Ковшик и Тарасов показали результат 31,15 секунды. Второе место заняли их соотечественники Александр Егоров и Петр Попов. Тройку замкнули итальянцы Патрик Пигнетер и Флориана Клара.
Натурбан — дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе.
Московский этап Кубка мира проходит с 18 по 20 января.
Как писал News.ru, биатлонистка Сливко завоевала золото в спринте.
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