Российские саночники выиграли домашний этап КМ

Российский экипаж саней-двоек в составе Станислава Ковшика и Ильи Тарасова выиграл золотые медали на этапе Кубка мира по натурбану, проходящем в Москве.

Ковшик и Тарасов показали результат 31,15 секунды. Второе место заняли их соотечественники Александр Егоров Петр Попов . Тройку замкнули итальянцы Патрик Пигнетер и Флориана Клара.

Натурбан — дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе.

Московский этап Кубка мира проходит с 18 по 20 января.

Как писал News.ru, биатлонистка Сливко завоевала золото в спринте.