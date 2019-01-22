WADA принял решение по РУСАДА

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WADA принял решение в отношении статуса РУСАДА 

Газета.Ru 1 час назад
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт международной организации, заседание исполнительного комитета прошло в формате телеконференции.
Отмечается, что при принятии решения исполком WADA опирался на рекомендацию независимого комитета по соответствию.
Российское агентство было восстановлено в начале осени 2018 года. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только в 2019 году.
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Зимние виды спорта , Видео , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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