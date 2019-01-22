WADA принял решение по РУСАДА

WADA принял решение в отношении статуса РУСАДА

Как передает официальный сайт международной организации, заседание исполнительного комитета прошло в формате телеконференции.

Отмечается, что при принятии решения исполком WADA опирался на рекомендацию независимого комитета по соответствию.

Российское агентство было восстановлено в начале осени 2018 года. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только в 2019 году.